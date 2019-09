Quelque 64 PME (petites et moyennes entreprises) ont bénéficié de 138 millions de dinars de financements, grâce à la ligne de dotation et de soutien à la restructuration financière des PME et ce jusqu’au 17 septembre, a indiqué le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani.

S’exprimant lors d’une conférence tenue à Hammamet, vendredi 20 septembre, sur le thème “Le financement et la numérisation au service des PME”, à laquelle ont pris part près de 150 cadres bancaires et experts financiers, Feriani a souligné que ce mécanisme de financement cible 600 PME sur une période de trois ans.

Le ministre, dont les propos sont rapportés par la page facebook du ministère, a souligné l’importance des PME qui représentent 90% du tissu industriel national et contribuent à hauteur de 17% au Produit Intérieur Brut (PIB), ajoutant qu’elles représentent 20% du marché de l’emploi.

Et de rappeler que son département a signé un accord de partenariat avec la Bourse de Tunis visant à accompagner 120 PME, dans le cadre d’un programme d’une coopération avec la Grande Bretagne moyennant 8,5 millions de dinars.