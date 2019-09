La Bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi 19 septembre 2019 en baisse où le Tunindex a perdu 0,29% à hauteur de 7 104,73 points dans un volume total de 1,757 MD, selon l’intermédiaire en Bourse MCP.

A la Hausse, le titre ELECTROSTAR est à 0,96 D, soit une hausse de 4,34% suivi de MPBS qui a augmenté de 2,71% à 5,30 D. Le titre ATL quant à lui a réalisé une progression de 2,45% à 1,67 D.

Dans le vert, ATB et BEST LEASE ont gagné respectivement 2,17% et 2,15% pour clôturer à 4,70 D et 1,90 D.

A la baisse, le titre SOKNA a chuté de 3% à 1,94 D suivi par SOTRAPIL qui s’est monnayé à 13,68 D soit un déclin de 2,97 %. Le titre STB quant à lui a réalisé une baisse de 2,91% à 3,67 D.

Dans le rouge, les titres ASSAD et ADWYA ont réalisé une régression respective de 2,37% et 2,31% à 7D et 3,79 D.