La Bourse de Tunis a débuté la séance de jeudi dans le rouge. Le Tunindex a affiché une légère baisse de 0,10%, avec 7 126,29 points dans un volume total de 0,151 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre MPBS a grimpé de 2,90%, à 5,31 D, suivi par DELICE HOLDING et SOTUMAG qui gagnent respectivement 2,71% et 1,79% à 10,58 D et 2,27 D.

A la baisse, le titre SERVICOM a chuté de 3,27% à 0,59 D. SOUKNA et ADWYA se sont respectivement repliés de 3% et 2,06% à 1,94 D et 3,80 D.