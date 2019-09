À l’occasion de la rentrée scolaire 2019-2020, et après son intervention au niveau des écoles de plusieurs régions de l’intérieur (Jendouba, Siliana, Le Kef, Kairouan, Gafsa, Kasserine, Zaghouan, Takelsa, Menzel Bouzalfa, Nefza, Béja …), Attijari bank a voulu cette année faire profiter son aide aux écoles primaires «Labba» et l’école «B’Hira» à Beni Khedache du gouvernorat de Medenine, afin de faire vivre les élèves une rentrée scolaire particulière.

Pour ce faire, la banque a équipé toutes les salles des deux établissements par le matériel nécessaire : tables, bureaux, tableaux, meubles de rangement…

Aussi, et comme à l’accoutumée, des cartables et fournitures scolaires ont été offerts aux écoliers de tous les niveaux, dans une ambiance de fête et de joie.

Cette action de citoyenneté contribue à lutter contre l’abandon scolaire et à l’amélioration des conditions de l’enseignement notamment dans les régions de l’intérieur de la Tunisie.

Fidèle à ses coutumes et traditions qui visent à encourager les jeunes et valoriser l’excellence, la banque s’est engagée de revenir en fin d’année pour récompenser les lauréats de ces deux écoles.

La participation à la promotion du savoir et l’amélioration des conditions de l’enseignement s’inscrivent dans le cadre de toute une démarche globale de responsabilité sociétale et témoignent de l’intérêt qu’accorde la banque aux jeunes.

Attijari bank croit en la jeunesse et en sa capacité à développer notre Tunisie.