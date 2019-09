Les chiffres “sortie des urnes” annoncés par Sigma Conseil sur AlHiwar Ettounsi au cours de la soirée du 15 septembre 2019 et qui placent Kais Saied et Nabil Karoui aux premiers rangs sont en ce moment confirmés par l’ISIE après le dépouillement de 39% des procès-verbaux.

Le premier enseignement concerne le vote des femmes qui sont allées en direction de Kais Saied (22% contre 18% pour les hommes), Nabil Karoui 20,4% contre seulement 12,4% d’électeurs hommes.

Pour Abdelfettah Mourou et Youssef Chahed, le vote masculin a été plus important, et un presque équilibre des voix pour Abdelkrim Zbidi (9% femmes et 9,6% hommes).

Le deuxième enseignement est que Nabil Karoui a bénéficié d’un vote massif de la part des électeurs qui n’ont jamais été à l’école (40,8%) et ceux et celles qui n’ont pas dépassé le cycle de l’enseignement primaire.

Les électeurs ayant un niveau d’enseignement secondaire et universitaire ont voté pour Kais Saied avec respectivement 20,6% et 24,7% des voix.

Le troisième enseignement est qu’au niveau des votes selon les tranches d’âge, les 18-25 ans ont voté en masse pour Kais Saied (37%), les autres candidats arrivent très loin derrière; les 26-45 ans ont mis Kais Siaed en pôle position avec 20,3% des voix, suivi par Nabil Karoui avec 13,3% des voix. Les 46-60 ans ont voté en premier pour Nabil Karoui (19,9%) suivi par Abdelfettah Mourou (15,4%), alors que les plus de 60 ans ont placé Nabil Karoui en première position avec 25,4% des voix, suivi par Abdelkrim Zbidi (15,3% des voix).

Le quatrième enseignement, c’est que 46,2% des électeurs qui ont voté pour Kais Saied n’ont pas voté avant (32,9%) ou n’étaient pas inscrits sur les listes électorales (13,3%), alors que 20,6% viennent de l’électorat de Nidaa Tounes et 15% de l’électorat d’Ennahdha. Pour Nabil Karoui, 42,7% viennent de Nidaa Tounes, 14,5% d’Ennahdha et 26,7% n’ont pas voté avant ou nouvellement inscrits sur les listes.