L’hôtel LAICO de Tunis abrite, les 13 et 14 septembre, la 21ème édition du Salon du tourisme arabe et religieux.

Inaugurée par le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, cette manifestation se tient sou l’égide de la Fédération des agences de voyage et de tourisme (FTAV) et à l’initiative de “Liberta-Voyages”, l’une des plus importantes agences spécialisées en Tunisie dans l’organisation des voyages à la Omra.

Ce Salon présente les nouveaux produits du tourisme religieux, essentiellement dans le Haj et la Omra, et vise à faciliter l’échange d’expertises entre les professionnels du secteur.

Plusieurs sociétés arabes opérant dans le secteur touristique, comme les entreprises touristiques, les compagnies de transport aérien, maritime et terrestre, outre les hôtels, les agences touristiques, les sociétés d’assurance et les sociétés spécialisées dans le tourisme religieux y participent.

Liberta-Voyages saisira cette opportunité pour présenter ses programmes pour la prochaine saison, ainsi que ses nouveautés dans les secteurs du tourisme religieux et des services.