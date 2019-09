Samsung Electronics Co., Ltd., aujourd’hui, marquant son imminent 50e anniversaire à l’IFA 2019, a tenu une conférence de presse exposant la vision de l’entreprise axée sur l’innovation, la connectivité et le futur.

La démocratisation de la technologie QLED 8K avec l’introduction d’une gamme complète de téléviseurs QLED 8K ; l’innovation sur le marché des appareils ménagers avec sa gamme de réfrigérateurs personnalisables BESPOKE ; et l’expansion de l’empreinte des appareils 5G de Samsung avec le lancement des nouveaux Galaxy A90 5G et Galaxy Fold 5G… ces nouvelles offres, ainsi que de nombreuses autres, illustrent l’ambition de Samsung d’enrichir son portefeuille avec des produits et de services audacieux et intrigants conçus pour demain.

“Depuis le lancement initial de la télévision noir et blanc de Samsung, il y a près de 50 ans, nous avons introduit des technologies de pointe au niveau de nos secteurs électroniques, des appareils ménagers et des téléphones mobiles”, déclara Benjamin Braun, directeur du marketing et vice-président, Samsung Europe. “Samsung continuera à créer l’héritage de l’entreprise et à fournir des innovations qui changeront la vie de nos clients.”

La gamme complète de Visual Display annoncée avec le nouveau téléviseur QLED 8K 55-pouces

Depuis le lancement du téléviseur QLED 8K de Samsung l’année dernière, les achats totaux de téléviseurs QLED ont augmenté de 200% d’année en année. Cette adoption rapide des téléviseurs QLED a entraîné la vente de plus de deux millions d’unités dans le monde au cours du premier semestre de cette année, suscitant un appétit éprouvé des consommateurs pour les téléviseurs à grand écran de haute qualité.

Afin d’améliorer encore plus la gamme, le QLED 8K de 55-pouces sera associé à la gamme QLED de Samsung des versions actuelles de 65, 75, 82 et 85 pouces.

Le téléviseur QLED 8K de 55-pouces sera disponible globalement en septembre. Avec cette nouvelle addition, Samsung répond aux demandes des consommateurs exigeants un choix plus vaste en proposant une gamme d’options de dimensions adaptées à différents foyers.

La nouvelle variante 55-pouces offrira les avantages premium de la gamme de téléviseurs QLED 8K, notamment une qualité d’image incontestable avec sa profondeur et ses détails, un volume de couleurs de cent pour cent et une technologie révolutionnaire haute de gamme de l’IA.

Que le consommateur regarde le contenu à travers un service de streaming, un décodeur via HDMI, USB ou même avec une mise en miroir mobile, le Processeur Quantum 8K reconnaît et transforme tout contenu de résolution inférieure en qualité nette 8K.

Des appareils ménagers BESPOKE adaptés aux modes de vie modernes des consommateurs

Alors que la ligne de démarcation entre meubles et appareils ménagers continue à s’estomper, Samsung continue à créer de plus en plus de solutions personnalisables d’habitation pour répondre aux besoins de nombreux consommateurs. À ces fins, les nouveaux réfrigérateurs BESPOKE de Samsung arrivent en Europe.

Conçus en tant qu’appareils modulaires, ces réfrigérateurs, possédants une grande variété d’options de dimensions disponibles notamment le choix entre modèles à une porte jusqu’à modèles à quatre portes, peuvent s’intégrer de manière homogène dans divers espaces.

Pour les utilisateurs exigeants encore plus de leur cuisine, Samsung lance aujourd’hui son nouveau Dual Cook Steam Oven. Son stylisme moderne offre une flexibilité exceptionnelle et des capacités de cuisson multiples. Le four est aligné verticalement et incorpore des surfaces texturées à une nouvelle interface utilisateur, ajoutant à sa conception un niveau d’attraction intriguant.

En plus, avec sa fonction Dual Cook Steam, il peut cuire simultanément avec la convection dans un compartiment et avec la vapeur dans l’autre.

Ayant un impact au-delà du quotidien, les innovations de Samsung en matière de cuisine ont déjà contribué à la réduction du niveau de déchets actuellement produits à domicile.

L’entreprise a franchi une étape supplémentaire lors de l’IFA 2019 en annonçant un partenariat encore plus approfondi avec Whisk, développeur de plates-formes intelligentes pour la nutrition. Grâce à l’intégration des appareils Samsung, tels que les listes de courses intelligentes de ses réfrigérateurs Family Hub, Samsung et Whisk accèdent une expérience de cuisson plus agréable et plus respectueuse de l’environnement pour toute la famille.

Alors que le domicile moyen devient plus compact et que de plus en plus de personnes s’installent dans les zones urbaines, Samsung se concentre à proposer des produits adaptés au style de vie actuel des consommateurs. L’AirDresser, qui ressemble à une armoire ou à un miroir vertical, est un appareil servant à rafraîchir les vêtements.

De plus, Samsung lance le purificateur d’air AX9500, le premier système de purification Wind-Free™ au monde. Sa conception modulaire lui permet de s’intégrer dans de nombreuses habitations, et grâce à son système de filtration à trois couches, il réduit la présence de gaz nocifs, de poussières et d’allergènes présents dans l’air ambiant.

Avec le nouvel aspirateur sans fil POWERstick Jet™, les consommateurs ont la chance de faire l’expérience d’une puissance d’aspiration de 200 W inédite à l’industrie.

Avec son système de filtration HEPA à 5 couches et sa batterie durant d’une heure, il peut capter 99,999% des particules de poussière et des allergènes, en les empêchant ainsi de s’évader dans l’air à travers les échappements.

Présentation du nouveau Galaxy A90 5G : Samsung étend son écosystème Galaxy compatible-5G

Depuis le lancement de Galaxy S10 5G plus tôt cette année, Samsung collabore avec son réseau mondial de partenaires pour fournir un accès à la connectivité mobile 5G pour tous.

Aujourd’hui, Samsung renforce encore sa gamme de smartphones 5G avec le lancement du nouveau Galaxy A90 5G, qui sera disponible en Europe à partir d’octobre. Avec le Galaxy A90 5G, les utilisateurs peuvent télécharger rapidement du contenu de haute qualité et partager des vidéos en direct ; se plonger dans un grand écran FHD + Super AMOLED Infinity-U de 6,7-pouces ; et bénéficier d’une batterie de 4,500 mAh ainsi que d’un appareil photo principal de 48 MP.

Le Galaxy A90 5G offre aux consommateurs assoiffés de contenu un appareil optimal pour sa création et sa consommation.

Samsung a également confirmé que le bien anticipé Galaxy Fold sera disponible dans Cosmos Black et Space Silver à partir du 18 septembre 2019, notamment en France, en Allemagne, à Singapour et au Royaume-Uni, avec son lancement au États-Unis à suivre.

Une option 5G-ready sera également disponible dans certains marchés, offrant aux consommateurs le dernier réseau de connectivité pour améliorer encore plus cette neuve expérience pliable. Soucieux de fournir aux consommateurs une expérience d’utilisateur exceptionnelle sans compromettre la qualité ni la dimension, Samsung a également présenté l’été dernier une multitude de nouveaux produits.

Les Galaxy Note10 et Note10 + fournissent une puissance et des performances de premier ordre qui permettent aux utilisateurs de travailler comme ils le souhaitent et de mettre en avant leur esprit créatif, tout en restant à leur guise. La nouvelle tablette Galaxy Tab S6 est accompagnée du stylet S Pen, et demeure la première tablette au monde à être équipée d’un double appareil photo avec camera Ultra-Wide Lens et d’un écran Super AMOLED de 10,5-pouces.

Conçu pour les utilisateurs très performants qui ne souhaitent pas être alourdis par un ordinateur portable, le Galaxy Book S associe la mobilité et la connectivité d’un smartphone à la puissante productivité d’un PC. Enfin, le 6 septembre, Samsung lancera la nouvelle Galaxy Watch Active2.

Depuis 2017, Samsung expose ses technologies innovantes à Samsung Town, un espace conçu sur mesure et dévoilant toute sa gamme afin que les visiteurs puissent découvrir les modes de vie connectés uniques et pratiques. Cette année, Samsung a adopté une nouvelle approche en concevant des espaces pour tous les types de consommateurs, des pigistes travaillant à domicile aux influenceurs, en passant par les nouveaux mariés et bien plus. Samsung Town montrera également à quel point la vie demeure plus simple avec ses robots automobiles et Samsung Bots.

Pour en savoir plus sur tous les produits Samsung annoncés à l’IFA 2019, visitez le stand de Samsung Electronics au niveau 2, City Cube Berlin du 6 au 11 septembre.

