La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mercredi 11 septembre 2019 en légère baisse, avec une perte de 0,13% du Tunindex à 7115,62 points dans un volume total de 2,910 millions de dinars (MDT), selon Mena capital partners (MCP).

Le Titre SAH a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,605 MDT de ses capitaux à 11,72 D soit une hausse de 0,34%.

A la Hausse, le titre MONOPRIX est à 8,32 D soit une montée de 5,18%, suivi de OFFICE PLAST qui a augmenté de 2,94% à 2,80 D. Le titre MPBS quant à lui, a réalisé un relèvement de 2,89% à 5,33 D.

Dans le vert, CEREALIS et TUNIS RE ont gagné respectivement 2,82% et 2,70% pour clôturer à 4,73 D et 7,60 D.

A la baisse, le titre ELECTROSTAR a chuté de 3,48% à 0,83 D suivi par SERVICOM qui s’est monnayé à 0,63 D soit un déclin de 3,07%. Le titre BTE, quant à lui a réalisé une détérioration de 2,97% à 8,80 D.

Dans le rouge, les titres STB et TUNINVEST ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,94% et 1,78% à 3,63 D et 5,50 D.