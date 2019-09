Ce type de débat a encore plus d’intérêt quand il est suivi parallèlement sur Twitter. Même si les questions et réponses manquent de reliefs, les commentaires des twitteurs donnent vie à ce débat en relevant les postures, les bafouillages, les réponses d’à côté, les incohérences, le niveau de concentration et de stress, le manque d’agressivité,…

Finalement ce type de débat, c’est plus dans l’image qui en ressort que dans la maîtrise des réponses aux questions.

Le 3e et dernier débat pour les #TnElec2019 présidentielles commence en #Tunisie. Dans le quartier Lafayette à Tunis de nombreux jeunes se sont réunis dans un café, qui a mis en place un écran géant pour l’occasion. #democratie pic.twitter.com/XOwHiTxOjD — Sana Sbouai (@SanaSbouai) September 9, 2019

La meilleure soirée c’était celle de Abbou/Moussi. Arrive ensuite celle d’hier (j’ai bien rigolé et beaucoup appris, oui oui). Celle d’aujourd’hui est insipide. Sinon, ce format de #MounadharaTN2019 donne l’avantage aux plus jeunes des candidats #Jeunisme — inesTN (@inesTN) September 9, 2019

3rd round Libre sur Amn Kawmi SE pas structurée, SS parle bien mais idées bof, SEM clive sur trop de sujets en meme temps donc on ne retient rien,SA dommage la langue tjs, YC a du contenu par ses 3 ans de CH mais son bilan le plombe/crédibilité, HH attaque bien, KS un peu general — Yassine Brahim (@Yassine_Brahim) September 9, 2019

Kais Saied parle des semences autochtones comme faisant partie de la sécurité. J’en profite pour une coupure publicitaire sur mon papier dans Libé sur ce sujet important #TnElec2019 https://t.co/etqEQ6ZQmX — Mathieu Galtier (@mathieu_galtier) September 9, 2019

Avez vous remarqué qu’à chaque fois que YC dépasse les 90 secondes les animateurs ne lui coupent pas la parole et le laisse finir 🧐#TnElec2019 — Azza Besbes (@azzabesbes) September 9, 2019

Faire dépendre son vote pour des élections (peu importe) sur un visionnage d’un « débat » entre concurrents est la pire connerie que puisse commettre un électeur.

Le vote est un choix pour 5 ans, ce n’est pas une décision pour un moment d’érection.

Pensez haut.#tnelec2019 — BsiLiAdeL (@BsiLiAdeL) September 9, 2019

Hey Youssef Chahed, tu te fous de la gueule de qui là 🤔

Donc 3 ans en tant que CDG et tu as nommé 4 ou 5 ministres femmes, 2 gouverneurs femmes pas +

Et tu viens me dire que tu vas nommer des femmes aux postes clés en tant que président 😂🧐🤬#TnElec2019 — Azza Besbes (@azzabesbes) September 9, 2019

Le problème de Salma Elloumi et Said Aidi c’est la langue arabe. Ils ne peuvent pas formuler une phrase correcte en arabe.Toutes leurs idées sont bien structurées uniquement en français et c’est un handicap qui les ridiculise. #MounadharaTN2019 — مواطن من العالم 🇹🇳 (@mouwatenlost) September 9, 2019

Bon j’ai épuisé mon quota de TV tunisienne pour l’année sur ces 3 “débats” ; lazem na3mel recharge pour celui de l’entre-deux tour — Wa!id (@MW_A) September 9, 2019

Cherchez l’erreur ! Bon vous allez me dire qu’il y a 7 erreurs, et c’est vrai ! Mais je parlais d’une autre erreur pic.twitter.com/mbBY4Pqm0J — Tanbirat (@Godzilla_tn) September 10, 2019