Il est désolant de voir que beaucoup de politiques n’envisagent le numérique et la numérisation qu’en tant qu’outil de contrôle et de lutte contre la fraude et la corruption.

S’il est vrai que le numérique permet cela, il permet aussi et surtout de rapprocher le service du citoyen, d’en faciliter l’accès, d’apporter plus d’efficiences et d’efficacité dans les services que rend l’administration au citoyen et d’en diminuer les délais et les coûts, surtout les coûts cachés.

Cependant, présenter le numérique comme outil de contrôle et de lutte contre la fraude et le meilleur moyen d’en faire foirer les projets car cela ne sert qu’à accroître les voix contre et à développer une résistance du côté de l’administration.

Alors, chers politiciens et chers candidats aux présidentiels, envisagez aussi et surtout le numérique comme outils pour rapprocher les services du citoyens et comme facilitateurs des procédures, cela permettra aussi d’attirer les IDE.