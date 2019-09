La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, vendredi, sur sa page ” facebook “, le démarrage du dépôt des demandes de prêts universitaires pour l’année universitaire 2019-2020, précisant que le 30 septembre est le dernier délai d’acceptation des demandes.

Le montant du prêt accordé par la CNSS s’élève à 800 dinars.

Le postulant pour un prêt ne doit pas être boursier ou avoir obtenu un prêt universitaire accordé par l’Etat et doit être inscrit à un établissement public d’enseignement supérieur.

La CNSS exige que l’un des parents de l’étudiant demandeur de prêt soit affilié à la Caisse ou bénéficiaire d’une pension. Ensuite, le revenu annuel cumulé du père et de la mère de l’étudiant doit être compris entre une fois et quatre fois et demi le salaire minimum interprofessionnel garanti (soit 403 dinars).