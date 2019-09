Le Fonds TASDIR+ et 912 NEGOCE lancent, avec le concours de l’association “BE TOUNSI”, l’opération transversale intitulée “Boosting de l’artisanat sur l’U.E par le e-commerce”.

Ce projet vise à porter la création artisanale tunisienne de valeur sur une niche du marché de l’Union européenne par le biais du e-commerce B2C, et ce dans les meilleures conditions possibles, selon le site du CEPEX.

En clair, la stratégie du projet consiste à réunir autour de la plateforme plus de 40 artisans pour garantir une offre globale complémentaire et de qualité et constituer un catalogue de plus de 1 500 produits, ce qui est à même d’augmenter le taux de transformation des visiteurs (proportion des visiteurs qui passeront commande) en plus de créer tout un dispositif autour du site marchand afin de garantir une qualité de service impeccable au profit du consommateur final.

Les produits cibles sont ceux de l’Artisanat tunisien de produits non frais : vêtements, accessoires, articles de déco et d’équipement de la maison destinés aux pays de L’Union Européenne avec la France, la Belgique et l’Allemagne comme premières cibles de départ.

Le projet début ce mois de septembre 2019 et s’étalera sur une période de 12 mois. Le site marchand exportateur sera réalisé selon la classification ” haut de gamme ” et se focalisera prioritairement sur les consommatrices et consommateurs de l’UE avec comme cible dans un premier temps la France, la Belgique et l’Allemagne, a indiqué la même source.

Le coût global du projet est estimé à 609 000 TND si l’on tient compte de la participation d’une quarantaine d’artisans. Le coût sera revu à la hausse en fonction du nombre d’artisans/sociétés artisanales nouvellement adhérents à l’action transversale.

Chaque nouvelle entreprise doit adhérer à la stratégie fixée par le porteur de projet et participer aux actions déjà établies dans le Business Plan. Le Fonds TASDIR+ rembourse jusqu’à 70% des coûts engagés par le porteur de projet selon les procédures en vigueur.

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée pour le dimanche 22 septembre 2019.

Ce programme qui se positionne sur une approche mutualisée de l’offre, la qualité et la grande valeur ajoutée a opté pour la stratégie de sélection des artisans selon des critères spécifiques.

Pour la Tunisie, ce sera un levier d’image de marque positive de goût, de qualité, de fiabilité et d’authenticité, particulièrement bienvenu dans le contexte actuel, et un impact positif sur la balance commerciale.