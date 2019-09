Le premier semestre de l’année a été marqué par une évolution de la contribution de WIFAK BANK au financement de l’économie de 25%. En effet le total des créances ont atteint à fin juin 407 millions de dinars, contre 325,6 millions une année auparavant.

Les dépôts et les avoirs de la clientèle ont atteint 325,8 millions de dinars, contre seulement 284,8 millions au 30 juin 2018. Cette évolution des dépôts et avoirs de la clientèle témoigne davantage de la confiance dont jouit Wifak Bank auprès des investisseurs institutionnels et particuliers.

Toutefois, le Produit Net Bancaire (PNB) de la période a enregistré une baisse passant de 10,6 millions de dinars à fin juin 2018 à 9,6 millions à fin juin dernier, sous l’effet de la hausse des charges d’exploitation à un rythme plus élevé que les produits passant de 5,6 à 13,2 millions de dinars.

Quant aux produits d’exploitation bancaire, ils sont passés de 16,2 millions de dinars à fin juin 2018 à 22,9 millions à fin juin 2019.

Cependant, l’accroissement du coût du risque a affecté le Résultat d’exploitation de la période qui ressort déficitaire de près de 15 millions de dinars, contre un Résultat négatif de -3,6 millions une année auparavant.

En effet, les dotations aux provisions sur créances sont passées de 1,4 million de dinars au premier semestre de 2018 à 7,7 millions à fin juin dernier, tandis que les charges générales d’exploitation s’élèvent à 3,6 millions de dinars, contre 2,8 millions un an plus tôt et ce, suite à l’ouverture de nouvelles agences.

Par ailleurs, les charges de personnel affichent une hausse de 46% pour s’établir à 9,8 millions de dinars, contre 6,7 millions au premier semestre de l’année dernière en raison de l’effort de recrutement fait par la banque suit à l’ouverture des nouvelles agences.

A cet effet, la banque a accusé un déficit net de 14,9 millions de dinars au premier semestre de l’année en cours, contre une perte de 3,4 millions au titre du même semestre de 2018.