La Bourse de Tunis clôture, jeudi, en territoire négatif, avec une baisse de 0,16% enregistrée avec 7212,15 points dans un volume total de 1,830 MD, selon les données de la Bourse.

La balance des variations des cours a été marquée par les baisses qui ont touché 30 valeurs, contre des hausses qui ont concerné 18 valeurs.

A la hausse, UBCI grimpe de 6,06% à 29,03 D, suivie par Tunisie Leasing qui a augmenté de 4,05% à 9,5 D.

De même, HexaByte s’est négociée à 6,95 D clôturant dans le vert, soit une hausse de 2,96%.

Sur un territoire rouge, SERVICOM a clôturé à 0,61 D perdant 4,68% suivie par SIPHAT qui dévisse de 4,45% à 2,36D.

Egalement dans le rouge, ALKIMIA et BTE ont clôturé sur une baisse respective de 2,97% et 2,96% échangées à 34,25D et 8,83D.