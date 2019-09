La Banque centrale de Tunisie (BCT) fait état d’une légère accélération de la masse monétaire au sens de M3, en juin 2019, et ce par rapport au mois de mai (+7,5% en glissement annuel), contre +6,6% en mai 2019 et +9,9% en juin 2018.

Cette évolution est imputable à la hausse de la contribution des créances nettes sur l’Etat +1,5pp contre +0,9pp un mois auparavant, précise la BCT dans sa note de conjoncture sur les évolutions économiques et monétaires et les perspectives à moyen terme de août 2019.

En ce qui concerne les ressources monétaires, la BCT affirme qu’une nette accélération a été enregistrée au cours du mois de juin 2019, tirée essentiellement par la hausse des dépôts à vue et des dépôts à terme des banques (4,2% et 3,7% en juin 2019 contre 0,3% et 2,7% en mai 2019)

Baisse des crédits à l’économie

“Concernant les crédits à l’économie qui se sont ressentis du resserrement de la politique monétaire, ils ont poursuivi leur tendance baissière en juin 2019 (5,8% en glissement annuel contre 6,8% en mai et 11,4% en juin 2018), et ce en rapport notamment avec la décélération des crédits aux particuliers (1,3% en glissement annuel contre 1,9% en mai et 8,2% en juin 2018) et des crédits aux professionnels (7,9% en glissement annuel contre 9,1% en mai et 14,1 % en juin 2018).

Les besoins moyens des banques en liquidité se sont inscrits en baisse de 585 millions de dinars en juillet 2019 par rapport au mois précédent pour s’établir à 15,024 milliards de dinars.

Cette évolution qui porte la marque de celle des facteurs autonomes de la liquidité, a été favorisée, notamment, par la hausse des opérations de vente de devises par les banques à la BCT (achats nets de 635,3 millions de dinars en juillet).

Ainsi, le volume d’interventions de la Banque centrale a poursuivi sa baisse en juillet 2019 pour atteindre, 11,787 milliards de dinars après 11,999 milliards de dinars en juin dernier.

Cette tendance a touché principalement les opérations de swap de change (pour des fins de politique monétaire), qui se sont établies à 1,067 milliard de dinars en juillet 2019 après 1,209 milliard de dinars le mois précédent et 2,408 milliards de dinars en décembre 2018.

Egalement, le recours des banques à la facilité permanente de prêt à 24H a diminué de 371 millions de dinars par rapport au mois précédent, pour se situer à 3,281 milliards de dinars.

En matière de taux d’intérêt, le taux moyen pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement et le TMM se sont maintenues, au mois de juillet, à 7,75% et 7,83% respectivement, et ce pour le troisième mois consécutif.