Le marché boursier a retrouvé ses couleurs, avec une deuxième semaine consécutive dans le vert (+1,01%). La performance annuelle du Tunindex est passé en territoire positif (+0,09%, depuis le début de l’année), selon l’analyse boursière hebdomadaire pour la semaine du 26 au 30 août 2019, de l’intermédiaire “Tunisie Valeurs”.

Bien qu’en amélioration par rapport à la semaine précédente, les volumes restent relativement faibles, avec une moyenne quotidienne de 2,8 millions de dinars (MD). Le prolongement de 30 minutes des séances de cotation à partir du mois de septembre, pourrait bien donner un souffle à la liquidité du marché pour les mois restants de l’année.

Les semaines à venir seront également, rythmées par les annonces des résultats semestriels des sociétés dont le délai limite de publication est fin août.

Analyse des valeurs

La plus forte hausse de la semaine revient à SANIMED, cumulant une progression de 10,5% à 1,900 D. Malgré ce rebond, la performance de la société depuis le début de l’année demeure dans le rouge (-19%).

Office Plast et BT ont également, affiché un beau parcours sur la semaine, progressant respectivement de 8,4% et de 8,3%.

Du côté des baisses, et dans un volume d’échange très faible, Astree a reculé de 14,6%. La performance de la compagnie d’assurance depuis le début de l’année reste encore positive (+17%) et la plus importante du secteur des assurances.

Le titre UBCI a également, figuré parmi les plus grands perdants de la semaine, baissant de 7,2% dans un volume soutenu de 1,8 MD. Cette dynamique baissière est sans doute liée au communiqué publié par la banque annonçant un projet de cession de titres de son capital à un prix inférieur au cours de bourse (voir ci-dessous) .

Pénalisée par des publications semestrielles très décevantes, Attijari Leasing a reculé de 5,8% sur la semaine à 12,810 D.

Du côté des volumes, le titre SIAME a été le plus actif, suivi par la Sotipapier, les deux valeurs ayant par ailleurs, clôturé la semaine dans le vert (+5,8% et +4,9% respectivement).