La Bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi 29 août 2019 sur un territoire positif où le Tunindex gagne 0,38 % à hauteur de 7 242,63 points dans un volume total de 3,111 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP) .

A la Hausse, Le titre STIP s’est monnayé 1,09 dinar(D) soit une hausse de 4,80% suivi de ELECTROSTAR qui a augmenté de 3,52% 0,88 D. Le titre BANQUE DE TUNISIE quant à lui a réalisé une progression de 2,89% 7,82 D.

Dans le vert, SANIMED et SOPAT ont gagné respectivement 2,79% et 2,60% pour clôturer à 1,84 D et 1,97 D.

A la baisse, le titre ATTIJARI LEASING a chuté de 5,80% à 12,81D suivi par TAWASOL GROUP HOLDING qui s’est monnayé à 0,26 D, soit un déclin de 3,70 %.

Le titre UBCI quant à lui a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,989 MD de ses capitaux à 27,86 D, soit une détérioration de 2,99%.

Dans le rouge, les titres ATB et BTE ont réalisé une chute respective de 2,82% et 2,65% à 4,81 D et 8,42 D.