Les USA ont accordé à la Tunisie un don de 335 millions de dollars, soit l’équivalent de 1 milliard de dinars, destiné au financement de projets et de programmes ciblant l’impulsion du développement économique et social, à travers l’incitation à l’initiative privée et l’amélioration de la gouvernance.

Ce don, qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération et d’appui américain, d’une durée de 5 ans (2019- 2024), est le fruit des négociations approfondies, entamées depuis près d’un an.

Ledit accord a été signé, côté tunisien, par le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, et, côté américain, par le directeur du bureau de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Peter Riley.

A l’issue de la signature de l’accord, Ladhari a souligné que cette enveloppe permettra l’impulser l’initiative privée et, partant, de booster la création d’emplois en Tunisie. Il a estimé, aussi, que le volume du don reflète la profondeur des relations bilatérales tuniso-américaines.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que la décision de l’USAID d’ouvrir un bureau plus important en Tunisie vise à renforcer la coopération bilatérale et à accompagner le pays sur le chemin de la réussite de son processus de développement.

De son côté, Harvey a affirmé que les USA sont déterminés à appuyer la Tunisie dans les différents secteurs, notamment ceux se rapportant à la transition démocratique et au développement économique.