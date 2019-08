Le port de Sidi Youssef situé à Kerkennah entrera en service au cours de l’été 2020, a indiqué le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi, ajoutant que certaines difficultés ayant entravé la réalisation de ce projet dans les délais prévus ont été surmontées.

Dans une déclaration à l’agence TAP dans la région, en marge d’une visite de travail effectuée, mercredi 28 août, sur l’île de Kerkennah, Selmi a rappelé que le port dont l’état d’avancement des travaux a atteint 60%, permettra de créer des sources de revenus pour des milliers d’habitants de l’île qui vivent essentiellement de la pêche.

Et de préciser que le projet du port de Sidi Youssef, qui a démarré en janvier 2017 moyennant une enveloppe d’environ 32 millions de dinars, devra préserver l’aspect environnemental et améliorer les services du transport des passagers allant de et vers l’île de Kerkennah à bord du bac la reliant à Sfax.

Selmi a pris connaissance, lors de cette visite, de deux projets; à savoir le projet de renforcement de la route régionale 204 et le projet de construction d’un pont sur la même route.

Le parachèvement des travaux de ces deux projets est prévu à fin octobre 2019 pour le premier et en janvier 2020 pour le deuxième.

Le ministre de l’Equipement a souligné, à cette occasion, que son département interviendra davantage au niveau de l’infrastructure pour désenclaver l’île de Kerkennah qui constitue une importante destination touristique, notamment, en été.