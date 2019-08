Poursuivant sa stratégie de modernisation et de digitalisation de son réseau, Ooredoo Tunisie vient d’inaugurer sa toute nouvelle boutique en plein cœur de Nabeul, et ce lors d’une cérémonie, organisée mardi 27 août 2019, en présence de Saloua Khiari, gouverneur de Nabeul, et Youssef El Masri, directeur général de Ooredoo Tunisie.

Cet espace résulte du changement d’adresse de la boutique de l’avenue Habib Bourguiba à un nouvel emplacement plus accessible. Il se situe à l’avenue Hédi Nouira, Immeuble Jasmin médical, juste en face de la clinique El Amen.

Cette boutique offre aux visiteurs la possibilité de tester les nouveaux produits et services et de bénéficier de conseils personnalisés. Elle est dotée également d’un espace spécialement dédié aux entreprises, ainsi qu’une borne de recharge innovante. Sa capacité d’accueil est de 110 clients/jour.

Pour fêter l’événement, Ooredoo Tunisie organise des jeux plus attractifs les uns que les autres : des cadeaux exceptionnels sont à gagner pour les abonnés participants.

Youssef El Masri, directeur général de Ooredoo Tunisie, se réjouit du succès toujours grandissant de Ooredoo : « Riche de son réseau de plus de 140 boutiques, employant près de 900 personnes, Ooredoo assure sa présence sur l’ensemble du territoire tunisien. Sur le gouvernorat de Nabeul en particulier, Ooredoo possède 3 boutiques dans la ville de Nabeul et 13 boutiques sur l’ensemble du gouvernorat. L’ouverture de cette boutique est un gage de notre réussite en Tunisie, et Ooredoo espère poursuivre l’extension de son réseau afin de se rapprocher toujours plus de ses clients à travers toute la Tunisie ».