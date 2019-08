Comment boycotter la Poste

Des milliers de Tunisiens et surtout de retraités souffrent depuis des jours de la grève des postiers. Et ce en faisant la queue tous les matins dès 7h30 pour retirer leur argent ou effectuer des transactions de mandats.

Or à l’ère du digital et de la bancarisation, cette panique n’a pas lieu d’être. Elle est même le résultat du monopole favorisé par les Caisses sociales et le gouvernement.

Comment ? Certes, les argents de la Poste ont le droit le plus absolu de faire la grève et de refuser de travailler au risque de mettre les clients furieux. Mais on sait que la Tunisie dispose d’un système bancaire performant avec 24 banques.

Alors pourquoi la CNSS continue-t-elle à effectuer les virements des pensions sur la Poste ?

Pourquoi le ministère de l’Education nationale a donné à la Poste le monopole du paiement des frais d’inscription ?

Pourquoi les banques, à travers l’APTBEF, ne profitent pas de cette crise pour permettre aux détenteurs des comptes postaux de retirer leurs argents à travers les agences bancaires moyennant une interface entre leurs SI et celle de la Poste ?

Les banques ont là l’occasion en or pour offrir des services aux détenteurs de comptes postaux à travers des comptes virtuels des virements via mobile et des cartes de retrait lox coast pour concurrencer la Poste sur son terrain privilégié.

A l’ère du digital, la grève de la Poste ne devrait pas impacter les consommateurs. D’ailleurs, l’ODC doit inciter les clients à ouvrir des comptes bancaires ou à substituer leurs comptes postaux par des comptes bancaires.

La Poste doit aussi mettre le maximum de services en ligne, allant des cartes de retrait sur tous les GAB bancaires en Tunisie, en passant par le virement d’un compte postal vers un compte bancaire. Et en développant l’opération de retrait via les agences bancaires en mettant en place un SI d’information pour ce service.

Enfin, les consommateurs doivent, eux aussi, faire valoir leurs droits et se rediriger vers le système bancaire et ne plus domicilier leurs retraites sur la Poste car ils seront dans une situation de monopole.

Oui ils ont la chance de pouvoir choisir et de faire valoir leur pouvoir de décision.

Que les postiers continuent à faire grève et on les encourage à le faire et la prolonger. Cela fera moins de clients pour la Poste et un grand marché pour les banques.