La société ELECTROSTAR a réalisé durant le quatrième trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 14.639.311 DT en augmentation de 77,6% par rapport au chiffre d’affaires de la même période de l’année dernière.

Par contre, Le chiffre d’affaires cumulé 2018 a atteint le montant de 37.585.378 DT, enregistrant une baisse de 30% par rapport à l’année 2017.

Cette baisse du chiffre d’affaires est due principalement à :

1. L’adoption par la Direction de la société d’une politique de prudence visant à diminuer le risque clients et à sécuriser les ventes et ce via une politique de réduction des délais accordés aux clients et en filigrane la réduction des impayés.

2. L’augmentation des prix à l’achat pratiquée par les fournisseurs étrangers, ce qui a entraîné une baisse des achats auprès de ces derniers et par conséquent une baisse des ventes.

3. La dégradation de la valeur du Dinar Tunisien par rapport au Dollar Américain avec pour effet une baisse des achats et conséquemment une baisse des ventes.

4. L’accès de plus en plus difficile aux sources de financement avec entre autres des tarifs bancaires de plus en plus chers et des limites de financement instaurées au niveau des banques, ce qui a entraîné moins de moyens au niveau des achats et donc moins de ventes.

5. Les restrictions sur les importations de matières premières et de produits finis imposées par la Banque Centrale de Tunisie à partir du mois d’octobre 2017 et leur suppression au courant du mois de mars 2018, a retardé la relance du chiffre d’affaires au courant du deuxième et troisième trimestre 2018, ce qui a clairement impacté la réalisation des objectifs en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité.

Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR au terme du quatrième trimestre 2018 se sont élevés à 90 169 372 TND ; soit une aggravation de 4% par rapport à l’année 2017.

Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit :

– Engagements par signature : 17.889.112 TND, soit une baisse de 3% par rapport à fin 2017 et cette baisse est liée à la réduction de l’activité enregistrée.

-Escompte commercial & Avances sur factures : 12.666.571 TND, soit une baisse de 37% par rapport à fin 2017 expliquée par une meilleure maîtrise des délais de règlement clients et aussi par la baisse du chiffre d’affaires.

– Crédits à moyen terme : 34.647.725 TND, soit une hausse de 86% par rapport à fin 2017.

Cette hausse est expliquée par la conversion de la majorité des crédits à court terme en crédits à moyen et long terme, conversion accompagnée d’octroi de conditions contractuelles avantageuses en termes de taux et de délais de grâce, permettant ainsi à notre société d’améliorer son fonds de roulement et d’alléger ses charges financières.

Le montant des crédits mis en place au 31 décembre 2018 s’élève à 40,5 Millions de Dinars.

La réalisation d’investissements de maintien durant le quatrième trimestre 2018 pour un montant de 43.992 TND, ce qui porte le total des investissements réalisés en 2018 à la somme de 87.941 TND.