La Bourse de Tunis a clôturé, la séance du lundi, comme elle avait commencé, en territoire négatif, le TUNINDEX ayant perdu 0,22% à hauteur de 7 189,49 points dans un volume total de 2,103 MDT, selon Mena Capital Partners.

Le plus fort volume de la séance a été enregistré par le titre SFBT qui draine 0,407 MDT de ses capitaux à 19,50 dinars.

A la hausse, Le titre OFFICE PLAST s’est monnayé 2,78 D soit une montée de 5,70%, suivi de SOPAT qui a augmenté de 3,72% à 1,95 D; de SIAME qui progresse de 2,71% à 3,03 D.

Dans le vert, SOTETEL et MONOPRIX ont gagné respectivement 1,47% et 1,20% pour clôturer à 6,18 D et 8,40 D.

En revanche, le titre STEQ chute de 4,36% à 4,82 D; idem pour SANIMED (-4,06% à 1,65 D) et DELICE HOLDING (-2,93% à 10,91 D).

Dans le rouge, les titres GIF-FILTER et SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE ont réalisé des baisses respectives de 2,89% et 1,83% à 0,67 D 1,07 D.