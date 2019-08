Le président de l’Organisation de la jeunesse libyenne “NOLY” (Nation Organization of Libyan Youth), Khaled Ghouil, a annoncé, samedi 24 août à Tunis, la création de la coordination africaine pour la femme et la jeunesse visant à protéger les droits de la femme, de l’enfance et de la jeunesse.

” Cette coordination œuvrera à trouver des solutions à tous les problèmes et défis que confrontent la femme et la jeunesse africaine “, a-t-il précisé lors d’une conférence régionale organisée à l’initiative de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) en partenariat avec NOLY, le Forum national de la femme tunisienne, l’Union des étudiants et des jeunes du rassemblement des pays du Sahel et du Sahara et le conseil de la jeunesse nationale tunisienne à l’occasion de la journée nationale de la femme.

Il a ajouté que la coordination africaine qui regroupe toutes les organisations de la jeunesse et de la femme en Afrique constituera une commission pour assurer le suivi des actions communes conformément aux conventions internationales signées entre l’Union africaine et l’Union européenne notamment celles relatives à la réalisation de projets de développement et d’investissement.

Khaled Ghouil a expliqué que la coordination, qui regroupe également des organisations des droits de l’homme, défendra les droits des jeunes et de la femme et poursuivra en justice tous les auteurs de crimes contre l’humanité et essentiellement contre les femmes et les jeunes.

De son côté, la présidente de l’UNFT, Radhia Jeribi, a souligné que cette coordination cherchera des solutions radicales à tous les problèmes auxquels font face les femmes et les jeunes en Afrique comme la pauvreté, l’analphabétisme, la migration, les guerres et les conflits politiques et autres qui impactent essentiellement la vie des femmes et des jeunes.

Jeribi a estimé que l’objectif de la conférence régionale est d’unifier les efforts entre les différentes organisations africaines notamment féminines et des droits de l’homme signalant que les pays africains sont confrontés à des défis communs liés à la situation économique, sécuritaire, sociale et culturelle au niveau régional.

Elle a, par ailleurs, indiqué qu’en Tunisie la représentativité des femmes dans les conseils élus et dans les postes de décision est encore faible.

A noter que les travaux de la conférence seront axés sur quatre thèmes principaux, à savoir, la jeunesse africaine et le phénomène du terrorisme, le rôle de la femme et des jeunes dans le développement économique, l’autonomisation des femmes et des jeunes et l’importance de l’art dans le renforcement de la participation des femmes et des jeunes à la vie politique.