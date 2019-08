Dans un communiqué rendu public vendredi 23 août 2019, la présidence du gouvernement annonce l’adoption de 69 décisions dans plusieurs domaines (développement, économie, santé, sport, culture, environnement…) au profit du gouvernorat de Gabès.

Ces décisions ont été prises lors d’un Conseil ministériel restreint (CMR) tenu jeudi 22 courant au palais du gouvernement à La Kasbah, sous la présidence de Youssef Chahed.

Voici les principales décisions à caractère économique adoptées par ce conseil :

Services aux citoyens :

– Création de deux délégations à El Hamma ouest et Ouedhref.

– Création de représentations commerciales de la STEG à Tebelbou et Dkhilet Toujane avant la fin de 2019.

Routes, ponts et aménagements de territoire :

– Lancement des études relatives à la réalisation de l’autoroute Gabès-Kebili-Tozeur-Frontières algériennes (270 Km en 2020), d’un coût de l’ordre de 3 millions de dinars.

– Lancement de l’appel d’offres relatif à la construction de deux ponts sur l’oued Gabès (avenue de Paris) et la Corniche, en 2020, d’un coût de l’ordre de 13 millions de dinars.

– Lancement de l’appel d’offre relatif aux travaux de renforcement de la route périphérique du gouvernorat de Gabès d’un coût de 35 millions de dinars.

– Lancement de l’étude d’aménagement de l’entrée du gouvernorat de Gabès au niveau d’El Métouia sur une longueur de 4 km et ce moyennant 3,5 millions de dinars.

– Finalisation des études relatives au doublement de la route nationale n°1, à partir de la route nationale n°15 jusqu’à l’entrée de la ville de Gabès avant la fin de 2019.

– Lancement de l’étude relative à l’aménagement de la route régionale n°107 reliant Gabès à Matmata sur une longueur de 40 km et la mise en place des mesures préventives nécessaires pour la sécurité routière.

– Lancement de l’étude relative à la protection de la ville de Ghannouch contre les inondations et la réhabilitation de l’oued Ettine avant la fin de 2019 et le démarrage des travaux en 2020 (5 millions de dinars).

– Attribution d’un terrain de 4 hectares à El Métouia-El Aouinet à l’Agence foncière de l’habitat (AFH).

Industrie et énergie :

– Lancement des études de réalisation de la zone industrielle d’El Fjij (délégation d’El Hamma) en octobre 2019.

– Entrée en exploitation de la zone industrielle de Gabès 3.

– Instauration d’une contribution annuelle du Groupe Chimique Tunisien à l’effort de développement dans la région au titre de la responsabilité sociétale.

– Résolution des difficultés financières du Pôle industriel et technologique de Gabès.

Affaires locales et environnement :

– Démarrage des études relatives à l’assainissement de la Nouvelle Matmata à travers la mise en place des réseaux et de la station d’assainissement en 2020 d’un coût global de 20 millions de dinars.

– Démarrage des études relatives à l’assainissement de la ville de Menzel Habiba en 2020, dans le cadre du programme national d’assainissement des régions rurales, dont les coûts s’élèvent à 20 millions de dinars et financé par l’Agence française de développement moyennant.

– Démarrage en 2020 des études relatives à la réalisation de deux pôles d’assainissement à Gabès Nord et Gabès Sud (coût des études : 5 millions de dinars).

– Démarrage des travaux de construction d’un centre commun de collecte et de transfert des déchets ménagers entre les municipalités de Gabès et Teboulbou avant le mois de juin 2020.

– Démarrage des travaux de construction d’un centre de collecte et de transfert des déchets ménagers dans la municipalité de Ghannouch avant le mois de juin 2020.

– Mobilisation d’une allocation de 200 mille dinars pour soutenir l’action municipale visant à réduire les décharges anarchiques des déchets de construction.

– Transfert d’une enveloppe de 100 mille dinars au profit du conseil régional pour l’élaboration des études d’aménagement de la route côtière reliant Gabès à Zarat.

– Mobilisation d’un montant de 100 mille dinars pour l’élaboration des études d’aménagement de la plage à Gabès Sud.

– Mobilisation d’un montant de 200 mille dinars pour la création d’un parc urbain à Gabès sud.

– Création d’une direction régionale de l’environnement dans le cadre de la révision de la structure du ministère des affaires locales et de l’environnement.

Domaines de l’Etat et affaires foncières :

– Attribution de l’exploitation de 555 hectares de terres domaniales agricoles à 60 diplômés chômeurs.

– Régularisation de la situation de ceux qui se sont approprié des terres domaniales agricoles à Habous Bouchama (4240 hectares)

Transport :

– Démarrage de l’élaboration de l’étude de faisabilité de la délocalisation de la Gare des trains de la ville de Gabès avant la fin de 2019.

– Accélération des études techniques et économiques relatives à la création de la zone logistique d’El Métouia (Gabès) sur 100 hectares.

– Lancement des études relatives à la station de transport terrestre de Gabès avant la fin de 2019 et le démarrage des travaux en 2020.

– Activation de la ligne maritime de transport des conteneurs au port de Gabès en accordant une subvention de 3 millions de dinars à la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) et en réduisant les frais portuaires et les frais d’aconage et de manutention.

– Accélération de la mise en place de la zone logistique de Bouchama.

Agriculture, ressources hydrauliques et pêche :

– Aménagement, en 2020, du périmètre irrigué de Garet Ltaifa sur 250 hectares d’un coût de l’ordre de 5 millions de dinars.

– Forage de 5 puits à Dkhilet Toujane, El Imarat-El Metouia, Oasis El Hamma, Chimet Zaatria ( El Hamma) d’un coût de 5,4 millions de dinars en 2020.

– Electrification des puits de Garet Ltaifa en 2020 (845 mille dinars).

– Asphaltage de plusieurs circuits ruraux.

– Finalisation de l’étude relative à l’aménagement du port de pêche de Zarat avant la fin de 2019.

– Réalisation d’une étude de collecte des eaux des Hammams (bains maures d’El Hamma)pour l’irrigation avant la fin de 2019.

Tourisme et artisanat :

– Mobilisation d’une enveloppe supplémentaire de 200 mille dinars pour l’aménagement du village artisanal d’El Métouia avant la fin de 2019.

– Elaboration d’une étude faisabilité de création de villages artisanaux à El Hamma et Mareth avant la fin de 2019.