La Chambre africaine de l’énergie se réjouit de la nomination de Timipre Silva au poste de ministre du Pétrole au Nigeria.

En sa qualité d’ancien gouverneur de l’État de Bayelsa, dans la région centrale du delta du Niger, Timipre Silva comprend les problèmes fondamentaux du secteur pétrolier et gazier du Nigeria, l’appel en faveur d’une meilleure gestion et distribution du revenu et la nécessité d’une participation accrue des communautés locales dans toutes les régions pétrolières clés du Nigeria.

Ayant auparavant exercé les fonctions d’assistant spécial auprès d’un ministre du Pétrole, Silva a démontré une vaste expérience et compréhension des dynamiques énergétiques nigérianes, africaines et internationales…

La Chambre africaine de l’énergie félicite Timipre Silva au nom de tous ses partenaires et continuera de travailler en étroite collaboration avec le département des Ressources pétrolières pour poursuivre le développement du contenu local, soutenir la régionalisation des sociétés pétrolières et de services nigérianes et aider tout investisseur étranger cherchant à faire des affaires au Nigeria.