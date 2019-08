La Bourse de Tunis clôture la séance de mercredi, sur une légère hausse de 0,07%, réalisé par le Tunindex à 7 174,75 points, soit un volume d’échanges de 0,840 MD, selon MCP.

A la hausse, le titre SOCIETE DE CIMENT DE BIZERTE s’est monnayé 1,15 D, soit une montée de 3,60%, suivi de TUNIS RE qui a augmenté de 2,90%, à 7,79 D. Le titre SOTETEL a quant à lui, réalisé une hausse de 2,52%, à 6,10 D.

Dans le vert, ATB a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,171 MD, à 4,51 D, soit une hausse de 2,5%, suivi par le titre HEXABYTE qui gagne 1,58% pour clôturer à 6,40 D.

A la baisse, le titre SOTRAPIL a chuté de 2,96% à 13,10 D suivi par ESSOUKNA qui s’est monnayé à 1,98 D, soit un déclin de 2,94 %. Le titre SERVICOM a, quant à lui, baissé de 2,89%, à 0,67 D.

Dans le rouge, les titres ATTIJARI LEASING et UBCI ont réalisé une baisse respective de 2,87% et 2,63%, à 13,50 D et 29,53 D.