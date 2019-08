OBJECTIF DE L’APPEL À CANDIDATURES

AFRO CREATIVE CHALLENGE ❝Imagine your city in 2020, 2030 & 2063 sustainable future of African territories❞ a pour objectif d’inciter les jeunes africains à se projeter dans l’imaginaire des villes, des infrastructures, des systèmes d’éducation et de santé du futur.

Il s’agit de promouvoir une mentalité propice à l’innovation qui facilite la transformation des bonnes idées et pratiques en produits et services utiles pour soutenir l’agenda 2030 pour développement durable et l’agenda 2063 de l’Union Africaine, en permettant de :

Penser l’Afrique dans toutes ses réalités et proposer des solutions inspirées des valeurs locales et des nouvelles technologies.

Concevoir des villes et économies intelligentes basées sur les savoir-faire locaux et internationaux qui produisent un développement économique, social, culturel et un niveau de vie adéquat pour les populations africaines.

Révéler les talents des jeunes et les conscientiser au rôle qu’ils doivent jouer en participant à la réalisation des solutions dont l’Afrique a besoin pour réussir sa renaissance.

Présentation d’Afro Creative Challenge

MÉTHODOLOGIE DE L’APPEL À CANDIDATURES

L’appel à candidatures permet de sélectionner :

10 candidats.

Pour les candidats qui ne peuvent se déplacer, ils seront priés de nous envoyer un pitch enregistré de leur projet.

Organisé par l’Afrique c’est Chic World x DigiArt Living Lab by NETINFO.

Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront formé(e)s par des expert(e)s en :

UX (User Experience), 3D, VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality ).

). Réflexion architecturale et conceptuelle inventive.

Développement personnel.

Les candidat(e)s sont sélectionné(e)s par un jury d’experts (académiques et professionnels) sur la base de leur projet, à travers un synopsis de 4 pages illustrées d’images de synthèse.

ACCOMPAGNEMENT DES CANDIDAT(E)S ET LAURÉAT(E)S

L’accompagnement des candidats vise à donner aux jeunes une vision à 360° des méthodes d’innovation structurée. Les candidats apprennent à analyser des problèmes complexes et à les résoudre de manière créative, itérative et pluridisciplinaire. Un lauréat sera primé lors du dîner de Gala à l’Hôtel LAICO Tunis Il gagne un accompagnement d’1 an d’accélération du projet.

Remplir et soumettre le formulaire d’inscription

Date limite de clôture des candidatures : 06 Septembre 2019.