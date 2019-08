Les problématiques liées à l’absence de mécanismes d’évaluation des programmes basés sur la consécration des droits de la femme et du principe de l’égalité du genre ont été débattus lors d’un point de presse tenu jeudi 15 août à Tunis par l’association Aswat Nissa à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme.

Ines Balti, responsable chargée de la recherche et de l’appui auprès de l’association, a salué les efforts déployés pour la mise en œuvre de certaines législations qui consacrent la protection des droits de la femme, notamment la loi 58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et celle portant amendement de la législation sur le transport des ouvrières agricoles.

Mais elle n’a pas manqué de critiquer l’absence d’un rapport évaluant le plan de travail (2016-2020) relatif au projet d’égalité financé par l’Union européenne, dont l’exécution sera assurée par le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, qui permettra de consacrer le principe de l’égalité et l’approche du genre social dans plusieurs domaines.

Ce programme, qui concerne plusieurs ministères, établissements et autres composantes de la société civile, a pour objectif de mettre en place un système juridique conforme à la Constitution et aux conventions internationales portant sur la protection des droits de la femme.

S’agissant de la participation de la femme à la vie politique, l’association Aswat Nissa dénonce la non application de la parité lors des échéances électorales de 2014 (législatives et présidentielle) et de 2018 (élections municipales), ce qui a engendré une faible participation des femmes aux postes de décision.

Cette participation des femmes n’est que de 12% dans les postes de responsabilité à la présidence du gouvernement, de 14% à la présidence de la République et de 36% dans les instances.

Concernant les élections de 2019, on ne compte que 3% à 27% de femmes têtes de listes pour les législatives, en se basant sur le principe de parité, a-t-elle indiqué.

Aswat Nissa est une organisation non-gouvernementale fondée en 2011 qui œuvre à intégrer l’approche du genre dans les politiques générales en Tunisie.