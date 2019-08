Supercoupe d’Europe Liverpool vs Chelsea  : Où regarder le match?

La Supercoupe d’Europe de cette année, comme pour les finales de l’Europa League et de la Ligue des Champions, ne sera qu’une répétition du championnat de la Premier League. Elle oppose Liverpool (champion d’Europe en titre) à Chelsea (qui a remporté l’Europa League face à Arsenal).

La rencontre aura lieu ce mercredi 14 août à 20h (HT) en exclusivité sur RMC Sport à Istanbul (Turquie).

Et c’est une femme, en l’occurrence la Française Stéphanie Frappart, qui officiera ce match, devant ainsi la première femme à siffler une rencontre masculine majeure, indique le site web rmcsport.bfmtv.com. « La jeune femme de 35 ans avait déjà fait ses premiers pas en Ligue 1 (France) la saison dernière à l’occasion de deux matchs, entre Amiens et Strasbourg (34e journée) et entre Nice et Nantes (36e journée) », rappelle RMC.

La Fédération française de football a officialisé en juin dernier sa présence régulière pour arbitrer lors des matchs du championnat de France.