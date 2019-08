La Bourse de Tunis a clôturé, vendredi 9 août, sur une légère hausse de 0,01% réalisée par le Tunindex à 7 191.60 points, soit un volume d’échanges de 1.152 MDT, selon Mena Capital Partners (MCP).

Le titre SOTIPAPIER a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,260 MDT à 6,47 dinars, soit une baisse de 1,37%.

A la hausse, le titre TAWASOL GROUP HOLDING s’est monnayé 0,27 dinar, soit une montée de 3,84%; MAGASIN GENERAL a augmenté de 3% à 32,96 dinars; GIF-FILTER a réalisé une progression de 2,98% à 0,69 dinar.

Dans le vert, DELICE HOLDING et SOTUVER ont gagné respectivement 2,80% et 2,10% pour clôturer à 11 dinars et 9,70 dinars.

A la baisse, le titre ATB a chuté de 2,92% à 4,64 dinars; TUNISIE LEASING chute de 2% à 8,80 dinars; le titre MPBS recule de 1,96% à 5 dinars.

Dans le rouge, les titres HEXABYTE et TUNISAIR ont régressé respectivement de 1,58% et 1,49% à 6,20 dinars et 0,66 dinar.