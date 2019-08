Le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale et l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) ont signé, une convention de partenariat, vendredi 9 août à Tunis.

Cette convention prévoit la création d’un groupe de travail mixte dont la mission est de veiller au suivi des mesures visant à consacrer les principes de bonne gouvernance dans les secteurs relevant du ministère et de proposer des réformes dans ce sens, a indiqué aux médias, Zied Ladhari, ministre du Développement.

Elle a pour objectif, selon lui, d’ancrer la culture de lutte contre la corruption et les principes de transparence et d’intégrité au sein de l’administration tunisienne, ce qui contribuera, a-t-il dit, à améliorer le climat d’affaires et d’investissement et à développer la performance économique.

Dans le cadre de cette convention, le commissariat général du développement régional sera la première structure pilote vis-à-vis de l’Instance (îlôt d’intégrité).

Le président de l’INLUCC, Chawki Tabib, indique, pour sa part, que cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la gouvernance et de la lutte contre la corruption qui prévoit de renforcer la coordination entre l’Instance et la partie gouvernementale.

Il a ajouté que le groupe de travail mixe qui sera formé aura pour tâche de traiter les dossiers de corruption.