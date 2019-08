La Bourse de Tunis a débuté la séance de vendredi 9 août dans le rouge, avec une très légère baisse du Tunindex de 0,01% avec 7.190,21 points dans un volume total de 0,556 MDT, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital partners (MCP).

Dans le vert, TAWASOL GROUP HOLDING grimpe de 3,84% à 0,27 D, suivi par GIF FILTER et DELICE HOLDING qui gagnent respectivement 2,98% et 2,89% à 0,69 D et 11,01 D.

En baisse, le titre ELECTROSTAR chute de 4,34% à 0,88 D, ATB et SOTIPAPIER font de même en glissant respectivement de 2,92% et 2,43% à 4,64 D et 6,40 D.