Flat6Labs, premier investisseur régional et accélérateur en early stage, annonce la sortie complète de son investissement (« Exit ») dans Harmonica: une plate-forme de rencontre matrimoniale et une application mobile permettant aux utilisateurs de rencontrer leur partenaire à vie grâce à une technologie fondée sur des critères scientifiques, et méthodes culturellement sensibles. Le géant américain de l’internet Match Group (MTCH) a conclu un investissement majoritaire dans Harmonica en vue de son entrée sur les marchés de la région MENA et du Sud-Est asiatique.

Harmonica a rejoint le programme d’accélération de Flat6Labs en août 2017, au cours duquel il a reçu un financement de démarrage, du mentorat, une formation, des services juridiques et plus encore au cours de la période d’accélération de quatre mois. À la fin du programme d’accélération, Harmonica avait acquis environ 5 000 utilisateurs, ce qui a rapidement grimpé de 700% dans les semaines qui ont suivi la fin de leur accélération de Flat6labs.

Peu de temps après, Flat6Labs & 500 Startups ont investi dans Harmonica pour financer leurs opérations et alimenter leur trajectoire de croissance.

« Depuis le premier jour, nous avons eu confiance dans l’équipe talentueuse d’Harmonica et dans son application vraiment novatrice en matière de rapprochement matrimonial ; et maintenant, nous sommes ravis que Match Group partage la même confiance pour aller de l’avant avec cet accord d’investissement majoritaire remarquable », a déclaré Ramez El-Serafy, PDG de Flat6Labs. « Cet accord marque non seulement la premier exit majeur de Flat6Labs avec un retour sur investissement de 16 fois en un peu plus d’un an, mais marque également la première entrée de Match Group sur les marchés de la région MENA et de l’Asie du Sud-Est ; et nous sommes fiers qu’ils réalisent cette entrée avec l’une de nos propres startups », a ajouté El-Serafy.

Harmonica a alloué les investissements de Flat6Labs & 500 Startups au développement de meilleurs algorithmes et à l’activation de leurs plans de monétisation. À ce jour, Harmonica a connu une croissance régulière de 650%, marquant une croissance exponentielle du nombre d’utilisateurs de l’application sur une période relativement courte.

« Il y a deux ans, nous avons fondé Harmonica en pensant à nos soeurs, cousins et amis, dans le but de les aider à trouver le partenaire idéal. Il était essentiel que ce que nous construisions les protège et représente les valeurs qui tiennent à cœur notre communauté. De plus, il était important de s’assurer que leurs parents seraient à l’aise avec le fait qu’ils soient sur notre plateforme », a déclaré Sameh Saleh, PDG d’Harmonica. “Nous avons déjà permis des centaines de mariages en Egypte et sommes convaincus que de nouvelles opportunités nous attendent lorsque nous rejoindrons le portefeuille du groupe Match”.

Cette transaction a permis à Flat6Labs de réaliser un retour sur un investissement de 16 fois sur son investissement initial dans la plate-forme. Avec la participation majoritaire du groupe Match, Flat6Labs a réalisé un exit complet de son investissement dans Harmonica.

« Lorsque nous pensons à la croissance et à l’expansion internationales, il est impossible d’ignorer qu’il existe de vastes populations qui ne sont pas correctement desservies par des produits de mise en relation pertinents. De plus, une population jeune et en croissance, principalement en Asie et au Moyen-Orient, cherchera son partenaire de vie dans un proche avenir », a déclaré Mandy Ginsberg, PDG de Match Group. « L’équipe Harmonica n’est pas seulement intelligente et innovante, elle a également conçu un produit hautement différencié et impressionnant sur le plan technologique qui comprend vraiment les besoins de cette culture. Nous pensons avoir trouvé de grands talents, une expertise locale et des idées qui tireront parti de notre vaste expérience et de nos ressources et qui nous aideront à poursuivre notre stratégie d’expansion internationale. ”

Match Group est un IT Group spécialisée dans différents services de rencontres en dehors de la région MENA. Cette acquisition constituera sa première entrée sur les marchés MENA et de l’Asie du Sud-Est.

Harmonica n’est que l’un des nombreux investissements réalisés par Flat6Labs au cours des huit dernières années, dans 224 startups regroupant plus de 500 fondateurs répartis dans ses six bureaux situés dans la région MENA, pour un montant total de 45 millions de dollars d’actifs sous gestion.

À propos d’Harmonica:

L’application Harmonica illustre une approche moderne et avancée de rapprochement des personnes par le biais d’un ensemble d’enquêtes reposant sur des bases scientifiques, fondées sur la technologie et tenant compte de la culture, validées par un algorithme de matching. Ils offrent à leurs utilisateurs des possibilités intuitives et fiables de découvrir leur partenaire de vie.

À propos de Match Group :

Match Group (NASDAQ: MTCH) est un fournisseur de premier plan de produits de rencontre disponibles dans plus de 40 langues pour des utilisateurs du monde entier. Leur portefeuille de marques comprend: Tinder, Match, PlentyOfFish, Meetic, OkCupid, OurTime, Pairs et Hinge, ainsi que de nombreuses autres marques, chacune conçue pour augmenter les chances de l’utilisateur de trouver le partenaire recherché. Grâce à leur portefeuille de marques de confiance, ils fournissent des produits sur mesure pour répondre aux différentes préférences de leurs utilisateurs.

À propos de Flat6Labs :

Flat6Labs est un programme régional d’accélérateur de startups et une société d’investissement dans les seed investment qui encourage et investit dans des entrepreneurs brillants et passionnés qui proposent des idées de pointe. Il fournit un financement de démarrage, un mentorat stratégique, un espace de travail créatif, une multitude d’avantages et une formation axée sur l’entrepreneuriat. En outre, il soutient directement les startups par le biais d’un vaste réseau d’entités partenaires, de mentors et d’investisseurs.

Flat6Labs a créé un environnement dans lequel les entrepreneurs peuvent faire progresser leur entreprise à un rythme incroyable et dans un court laps de temps. Flat6Labs dispose actuellement de programmes d’accélération et de fonds d’amorçage au Caire, à Djeddah, à Abou Dhabi, à Beyrouth, à Tunis et à Bahreïn.