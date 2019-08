Le taux d’indépendance énergétique, c’est-à-dire le ratio des ressources disponibles en énergie primaire par rapport à la consommation, s’est nette détérioré, passant de 95% en 2010 à 48% en 2018 (51% en 2017), indiqué l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), dans son rapport annuel 2018.

L’aggravation du déficit énergétique s’explique par la baisse des ressources disponibles en énergie primaire de 4,6% (pétrole & condensat -1,8%, GPL -7% et gaz naturel -6,4%), d’une part, et la hausse de la consommation d’énergie primaire de 1,4% (gaz naturel +3% et produits pétroliers -0,2%), d’autre part, explique l’ETAP dans son rapport.

La part du déficit énergétique par rapport au déficit commercial du pays est passée de 5,8% en 2010 à 32,4% en 2018. Ceci peut affecter la balance des paiements et par conséquent les avoirs en devises et la valeur de la monnaie tunisienne.

Le rapport rappelle que la subvention énergétique n’a cessé de grimper au cours de la présente décennie. Cette subvention, multipliée par 5 en 2018 par rapport à 2010, a vu sa part dans la subvention totale passer de 37% en 2010 à 55% en 2018, avec un pic pour l’année 2013 de 68%.

L’ETAP reconnaît, par ailleurs, que la subvention énergétique, qui ne bénéficie aux couches nécessiteuses qu’à raison de moins de 20%, s’effectue aux dépens des subventions plus urgentes (santé, produits de base, etc.) ou des dépenses de développement régional, d’investissement public et d’emploi.

Face à cette situation, les auteurs du rapport estiment que les remèdes classiques adoptés, et qui consistent à des augmentations successives des prix (carburant, électricité, etc.), pour atténuer ce déficit se sont avérés, non seulement inefficaces, mais plutôt sources de troubles sociaux qui peuvent affecter la paix sociale.

De ces faits économiques et sociaux, la maîtrise du déficit énergétique est devenue, selon le rapport, une nécessité plutôt qu’un choix, ceci n’est possible qu’à travers la détection de son ampleur ainsi que ses origines, et d’apporter les solutions appropriées.