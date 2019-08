La Tunisie participe, à Kigali au Rwanda, au dialogue interafricain sur “Le leadership en matière de sécurité alimentaire en Afrique”, co-organisé les 5 et 6 août 2019, par le gouvernement rwandais, la Commission de l’Union africaine, le Groupe de la Banque mondiale, le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds international de développement agricole (FIDA).

La Tunisie y est représentée par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb.

Ledit dialogue est axé sur les moyens à mettre en place pour adapter et renforcer la résilience des systèmes agricoles et alimentaires du continent africain en vue d’atténuer les effets des changements climatiques.

Plus de 200 experts d’Afrique et de représentants d’organisations internationales prennent part à cet conclave, dont l’objectif est aussi de catalyser des actions et des financements afin de faire face à l’aggravation de la crise de la sécurité alimentaire sur le continent, dans un contexte de changement climatique.

Cette rencontre devrait aboutir à la signature d’un document qui formalisera l’engagement de tous les partenaires africains à mieux coordonner et à faciliter les actions communes pour relever le défi de la sécurité alimentaire en Afrique.