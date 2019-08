Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a déclaré que son organisation a déjà entamé la formation d’observateurs pour les prochaines échéances électorales et “sera au rendez-vous pour une contribution positive à la pratique démocratique effective”.

C’était lundi 5 août 2019 à Sfax en marge de la commémoration du 72ème anniversaire de la bataille de Sfax du 5 août 1947 qui qui avait fait 32 martyrs et 500 blessés..

Taboubi souligne toutefois que “l’UGTT se tient à égale distance de toutes les parties”, mais “déterminée à assurer la réussite de la prochaine échéance électorale”.

Il aussi déclaré que “la Centrale syndicale ne trahira pas la Tunisie et ne permettra pas de livrer la Tunisie au premier venu, à l’heure où le pays traverse une période délicate”.

Et le SG de l’UGTT d’ajouter: “Je suis convaincu que le peuple tunisien réussira à épater le monde lors des prochaines élections législatives et présidentielle, à travers un choix judicieux des listes politiques et des personnalités nationales qui les représenteront à la fois à la présidence de la République et au Parlement, et qui sauront préserver la souveraineté du pays et ses acquis”.

Dans ce contexte, il a appelé les syndicalistes à “se préparer pour la bataille post-électorale qui, selon ses propos, sera cruciale, et où l’UGTT sera immanquablement ciblée, dans la mesure où elle œuvrera à parachever le troisième round des négociations sociales liées à la fonction publique, ainsi qu’à l’activation des clauses des conventions paraphées avec le gouvernement dans divers secteurs vitaux”.

A souligner que Othman Barhoumi, professeur d’histoire à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax, a donné une conférence, à l’occasion de cette commémoration, sur le thème: “Bataille du 5 août 1947, entre le passé et le présent, des leçons de militantisme et de défense des travailleurs”.

Par ailleurs, de syndicalistes et de représentants de la société civile dans la région se sont rassemblés devant le siège de l’Union régionale du travail de Sfax. Une marche a été organisée vers le monument commémoratif de la bataille du 5 août 1947 au centre-ville de Sfax au cours de laquelle les participants ont brandi le drapeau tunisien et scandé des slogans à la mémoire des martyrs.