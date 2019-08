La commission de veille et de suivi au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a décidé de constituer un stock additionnel dans les réservoirs afin de faire face à une consommation exceptionnelle en eau le jour de l’Aid El Idha qui coïncide avec le 11 août 2019.

Lors d’une réunion tenue vendredi 2 courant à Tunis, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, Samir Taieb, en présence du secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabhi, la commission a appelé les gouverneurs à maintenir en réunion permanente les comités de veille, exhortant les citoyens à rationaliser la consommation en eau, d’autant que de fortes températures sont enregistrées en cette période.

Il a également été décidé, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, publié à l’issue de la réunion, de mobiliser tous les moyens matériels et humains aux plans régional et central, d’optimiser le fonctionnement de l’énergie de pompage pour faire face à toute éventualité, de traiter les points noirs qui connaîtront des perturbations au cours de la semaine prochaine et de constituer des équipes centrales pour le suivi de la situation, en plus de la mobilisation d’équipes qui seront de service le jour de l’Aid et les jours suivants.