Bourse de Tunis : Le Tunindex débute vendredi dans le rouge

La Bourse de Tunis entame la séance du vendredi en territoire négatif, avec une régression du Tunindex de 0,28% à 7 157.96 points dans un volume d’affaires de 0,487 MDT, indique l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre GIF FILTER hausse de 4,41% à 0,71 D, suivi par des titres TUNISAIR et BH qui ont gagné respectivement 3,07% et 2,93% à 0,67 D et 12,29 D.

En revanche, TUNISIE LEASING recule de 3,01% à 9,02 D, de même pour TELNET et TVAL respectivement -2,80% et -2,73% à 9 D et 17,40 D.