L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) organise, en collaboration avec la division de la Chambre de l’artisanat de la région de Stuttgart Handwerk International Baden-Wurttember, une mission d’hommes d’affaires tunisiens, à l’occasion du Salon international du secteur des métaux ” EMO 2019 ” qui aura lieu du 16 au 20 septembre 2019 à Hannover (Allemagne).

Cette manifestation économique, qui rassemble des décideurs du monde entier et différents acteurs du secteur de la métallurgie, offre l’occasion aux hommes d’affaires tunisiens de trouver de nouveaux clients, fournisseurs et partenaires.

Il leur permettra également de présenter, discuter et développer de nouvelles idées de projets au niveau international.

Parmi les secteurs concernés, on cite l’Industrie automobile et fournisseurs, l’électrotechnique et électronique, la production de produits en fer, en tôle et en métal, le génie aérospatial, le génie mécanique, la construction de véhicules ferroviaires et fournisseurs, la construction navale, la construction en acier et métal léger, la construction de véhicules routiers et fournisseurs…….

L’APII indique que la participation au Salon et aux rencontres B2B est gratuite, et dans ces condition, les entreprises et les hommes d’affaires intéressés par la mission sont appelés à s’inscrire avant le 15 septembre 2019 sur la plateforme de matchmaking : https://www.emo-b2b.com, indique l’APII sur son site.