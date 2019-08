Le ministère de l’Agriculture et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) ont fixé, mercredi 31 juillet, le prix de vente des bêtes de sacrifice dont le poids est inférieur à 45 kg à 12 dinars le kg (vivant) et à 11,5 dinars le kg pour celles de plus de 45 kg.

Ils ont appelé les éleveurs à participer intensivement aux points de vente organisés et contrôlés, exhortant, par ailleurs, les consommateurs à acquérir leurs bêtes de sacrifice auprès des points de vente légaux, afin de préserver leurs droits et de profiter de meilleures conditions de salubrité.