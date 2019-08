Le programme socio-économique de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) sera soumis, ce jeudi 1er août 2019, au bureau exécutif dudit syndicat. C’est ce qu’a indiqué, mercredi 31 juillet, son secrétaire général adjoint, Mohamed Ali Boughdiri, cité par l’agence TAP.

Après le bureau exécutif, ce programme sera présenté au comité administratif de l’UGTT qui envisage de tenir une réunion avant la fin de cette semaine, en attendant de le rendre public à l’ensemble des électeurs, citoyens, organisations nationales ainsi qu’aux partis politiques avant la date du 20 août.

Boughdiri qualifie ledit programme, fruit d’un travail mené par des experts de l’UGTT sur une période d’une année, de “réaliste et réalisable”, et présente des solutions pragmatiques aux diverses questions sociales et économiques auxquelles fait face la Tunisie.

Boughdiri assure que l’UGTT n’oppose aucune condition “à ce que son programme socio-économique soit “plagié”, selon ses termes, sauf celle de mettre en application ses clauses sur le terrain.

“Ce programme est basé sur un ensemble d’axes majeurs, qui apportent des solutions de nature à développer l’économie nationale, promouvoir les ressources humaines et booster les investissements et l’emploi”, révèle Boughdiri.

A rappeler que le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, avait récemment affirmé que le programme socio-économique de l’UGTT sera présenté aux différents intervenants de la scène politique, aux organisations nationales, à l’ensemble des composantes de la société civile, ainsi qu’aux électeurs, après son adoption par le bureau exécutif de la centrale syndicale.

Taboubi avait à cet égard précisé que l’UGTT ne se présentera pas aux élections mais exercera plutôt un pouvoir de suggestion par le biais de son programme socio-économique, et que le soutien de l’UGTT à tout candidat ne tiendra pas compte de l’alignement à ce programme, mais qu’il dépendra de l’engagement envers les principes défendus par l’UGTT.