Il a été décidé de prolonger, pour la troisième fois, le délai d’acceptation des candidatures au Conseil national des Tunisiens à l’étranger jusqu’au 30 septembre. C’est ce qu’a annoncé, mercredi 31 juillet 2019, Abdelkader Mhadhebi, directeur général de l’Office des Tunisiens à l’étranger, en marge du Forum des Tunisiens résidents à l’étranger, le 31 courant.

Selon lui, cette décision a été prise en raison du non respect par les associations qui seront représentées au Conseil des conditions de candidature, comme la présentation des rapports moral et financier adoptés par leurs assemblées générales.

Dans ce cadre, le ministère des Affaires sociales publiera, dans les prochains jours, un communiqué officiel annonçant la réouverture des candidatures aux associations actives dans le domaine de la migration. Quant à la composition du Conseil, elle sera annoncée au mois d’octobre 2019.

Mhadhebi indique que depuis l’ouverture des candidatures au mois de mars 2019, 60 demandes ont été reçues provenant d’associations actives à l’étranger et deux autres demandes d’associations actives en Tunisie, précisant toutefois que leurs dossiers n’ont pas été complétés.

Il a, en outre, précisé que la commission de tri des dossiers de candidatures est composée d’un représentant de la présidence du gouvernement et de représentants des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Formation et de la Relation avec la société civile, ainsi qu’un représentant de l’Observatoire national de la migration, un représentant de l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) et un représentant de l’Office des Tunisiens à l’étranger.

Créé en vertu de la loi n° 2016-68 du 3 août 2016, le Conseil national des Tunisiens résidents à l’étranger est formé des membres de l’Assemblée des représentants du peuple élus au niveau des circonscriptions électorales à l’étranger, un (1) membre de l’organisation syndicale des travailleurs la plus représentative, un (1) membre de l’organisation syndicale des employeurs la plus représentative, un (1) membre de l’organisation syndicale des agriculteurs la plus représentative, dix-huit (18) membres représentant les associations et les conseils élus résidents à l’étranger et actives dans le domaine des Tunisiens résidents à l’étranger, deux (2) membres des associations nationales actives dans le domaine de l’immigration et huit (8) compétences tunisiennes dans des spécialités diverses résidentes l’étranger.

