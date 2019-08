Un contrat d’investissement de 900 000 dollars (environ 2,6 millions de dinars) a été signé, mardi 30 juillet à Tunis, entre les entreprises japonaise “Arenabio” et tunisienne “Herbiotech Aroma”, pour la valorisation de l’olivier tunisien.

A cette occasion, le PDG d’Herbiotech Aroma, Leith Tlemçani, a expliqué qu’il s’agit d’une participation dans le capital de son entreprise à même de permettre la création d’une nouvelle unité de production selon des procédés répondant aux exigences les plus élevées en matière de transformation des plantes et de valorisation des dérivés de l’olivier tunisien.

Le Japan Strategic Capital (JSC) chargé de mobiliser les investissements nécessaires à ce projet est un fonds spécialisé dans l’agro-industrie qui détient un portfolio d’entreprises très important, ce qui garantira au-delà de ce partenariat financier, un réservoir important de savoir, de fournisseurs et de clients, a-t-il poursuivi.

Pour les partenaires japonais, le choix porté sur la Tunisie a été motivé, selon Yoshiki Sasak, PDG d’Arenabio et du Japan Strategic Capital, par la qualité de l’huile d’olive tunisienne mais surtout pour son caractère bio qui lui confère des vertus nutritives et médicinales importantes.

Le responsable nippon estime que ce partenariat ouvrira les portes d’un marché des plus exigeants à l’entreprise tunisienne et permettra de générer de l’emploi et de la valeur ajoutée.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shinsuke SHIMIZU, a souligné que “la signature de ce contrat est le résultat de longues recherches scientifiques menées par Arenabio et Herbiotech Aroma sur les différents produits dérivés de l’olivier tunisien dans le cadre du projet ” Promotion des affaires pour la base de la pyramide” (BOP), financé par la JICA; lequel projet vise à étudier la faisabilité de l’exportation de différents produits dérivés de l’olivier tunisien (feuilles, fruits et bois) vers le Japon “.

De son côté, le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, Kenji Yamada, dira que l’intérêt porté par le Japon au continent africain, qui fera l’objet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique 2019 (TICAD7), prévue du 28 au 30 août 2019 à Yokohama au Japon.

Quant au PDG de CAP Bank (Capital African Partners Bank), Habib Karaouli, présent à la cérémonie de signature, a assuré qu’”étant partenaires d’HERBIOTECH AROMA, nous continuerons à l’appuyer dans le cadre de son partenariat avec l’investisseur nippon. Au-delà de l’aspect financier, nous jouons également le rôle d’ensemblier, d’arrangeur, de garantie pour que toutes les conditions de réussite de cet investissement soient réunies”.

Herbiotech Aroma est une entreprise tunisienne totalement exportatrice spécialisée dans la transformation des plantes pour le développement d’extraits et ingrédients 100% naturels.

Basée à Siliana, elle a été créée fin 2011 et entrée en production en février 2013.