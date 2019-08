Baisse de la production industrielle en Tunisie de 5,1% en mai 2019 (INS)

La production industrielle a enregistré une baisse de 5,1% en mai 2019 par rapport à mai 2018, en raison de la baisse enregistrée notamment dans les secteurs des mines (-13,9%) et de l’énergie (-5,4%).

C’est ce qui ressort des données publiées, lundi 29 juillet, par l’Institut national de la statistique (INS), qui fait état, également, de la régression de la production dans les activités de raffinage du pétrole (-67,6%), de l’industrie chimique (-18,6%), des matériaux de construction céramique et verre (-8,1%), du caoutchouc et des plastiques (-5,9%), et des industries du textile, de l’habillement et du cuir (-1,5%).

En revanche, la production industrielle a enregistré une hausse dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire (+1,8%) et de l’industrie mécanique et électrique (+0,7%).

Une baisse de 3,6% durant les cinq premiers mois de 2019

Au cours des cinq premiers mois de l’année 2019, la production industrielle a enregistré une baisse de 3,6%, par rapport à la même période de l’année 2018.

Cette diminution est expliquée par la baisse de la production dans le secteur de l’énergie (-8,3%) et le secteur de l’industrie agroalimentaire (-8,4%), suite à la baisse de la production d’huile d’olive.

Toujours selon l’INS, la production industrielle a enregistré une diminution dans les secteurs de raffinage du pétrole (-57,9%), du textile, de l’habillement et du cuir (-1,9%) et des industries mécaniques et électriques (-1,3%).

Toutefois, la production industrielle a enregistré une augmentation dans les domaines de l’industrie chimique (+6,5%) et de mines (+5,5%).