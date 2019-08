La Bourse de Tunis termine la séance du lundi 29 juillet en quasi équilibre, avec un léger recul du TUNINDEX de 0,05% à 7 164.33 points dans un volume d’échanges de 1,397 million de dinars.

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas, faisant apparaître 14 affermissements contre 28 replis.

Le titre TELNET a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,127 MDT de ses capitaux; l’action s’est échangée à 10 D, soit une perte de 1,38%.

A la hausse, le titre SAH a affiché un gain de 2,67% à 11,90 D, suivi par les titres POULINA GROUP HOLDING et ELECTROSTAR qui ont avancé respectivement de 2,30% et 2,19% à 12,89 D et 0,93 D.

STIP s’offre un accroissement de 2,04% en se monnayant à 1 D. Idem pour le titre SOTRAPIL qui a gagné 0,90% à 14,42 D.

A l’inverse, GIF FILTER a perdu 4,47% à 0,64 D, suivi par UBCI qui a reculé de 2,99% à 22,97 D.

Le titre ASSAD a enregistré une baisse de 2,55% à 7,25 D, tout comme pour le titre ATB qui s’est replié de 2,09%, clôturant la séance à 4,20 D.