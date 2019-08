La Bourse de Tunis a entamé la séance de ce lundi 29 juillet 2019 en territoire positif, le TUNINDEX progressant de 0,17% à 7 179.75 points dans un faible volume d’échanges de seulement 132 000 dinars.

Dans le vert, le titre ATL avance de 1,81% à 1,68 D, suivi par ADWYA et ATB avec des hausses respectives de 1,01% et 0,93% à 4 D et 4,33 D.

En revanche, le titre SERVICOM a perdu 4,47% à 0,64 D tout comme UADH et LANDO’OR qui ont reculé respectivement de 2,40% et 2,14% à 1,22 D et 8,20 D.