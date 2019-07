UNIH rend hommage au prÃ©sident de la RÃ©publique, BÃ©ji CaÃ¯d Essebsi, dÃ©cÃ©dÃ© le 25 juillet

C’est avec une profonde tristesse que l’Union nationale de l’industrie hôtelière (UNIH) a appris, ce matin (jeudi 25 juillet 2019), le décès du président de la République, Béji Caïd Essebsi.

La Tunisie perd en lui un grand homme d’Etat et un vrai patriote qui a servi, pendant plus d’un demi-siècle, son pays, assumant les plus hautes responsabilités.

Après la Révolution du 14 janvier 2011, il a sauvé, en tant que Premier ministre, le pays du chaos ; et quand il a pris ses fonctions de président de la République, il a veillé à instaurer la démocratie, à respecter la dignité du citoyen et sa liberté d’expression.

Son action, pour le rétablissement de la sécurité sur tout le territoire et l’image et la notoriété de la Tunisie dans le monde entier, a été essentielle dans la reprise du tourisme tunisien qui perd en lui un de ses appuis et défenseurs qu’il n’oubliera pas de sitôt.

En cette douloureuse circonstance, la famille hôtelière présente ses condoléances les plus attristées au peuple tunisien, à la famille du défunt, à tous ses parents, alliés et amis.

Que Dieu Le Tout Puissant lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son Paradis Eternel.