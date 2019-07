L’élection présidentielle anticipée aura lieu le 15 septembre 2019, a annoncé, jeudi, la porte-parole de l’Instance Supérieure indépendante pour les Elections (ISIE) Hasna Ben Slimane. Le conseil de l’ISIE a pris cette décision suite au décès, jeudi, du président de la République Béji Caïd Essebsi. L’élection présidentielle était prévue initialement le 17 novembre 2019.

Réuni jeudi soir, le conseil de l’ISIE a également décidé d’ouvrir les candidatures à la présidentielle à partir du 2 août 2019. La campagne électorale devrait commencer le 2 septembre 2019, a ajouté Ben Slimane, précisant que la période de la campagne électorale a été réduite à 12 jours au lieu de 21, afin de se conformer aux délais fixés par l’article 84 de la Constitution.

“La date des élections législatives n’a pas été modifiée à l’heure actuelle”, a-t-elle ajouté.

Nabil Baffoun, président de l’instance électorale, avait indiqué dans une déclaration accordée à la TAP jeudi matin, que le changement de la date du scrutin présidentiel restait possible. Le décès du chef de l’Etat exige de l’ISIE de modifier la date de l’élection présidentielle, prévue initialement le 17 novembre en Tunisie et les 15, 16 et 17 novembre à l’étranger, avait-t-il indiqué.

Selon l’article 84 de la Constitution, en cas de vacance définitive du poste de président de la République, une déclaration est dressée au Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de la République, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours à quatre-vingt-dix jours au plus.