La société SOTEMAIL informe ses actionnaires et le public que l’augmentation de son capital social d’un montant de 4 000 000 dinars, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2019, a été réalisée par l’émission de 4 000 000 d’actions nouvelles, au prix de 2 dinars l’action, soit 1 dinar de valeur nominale et 1 dinar de prime d’émission, souscrites en leur totalité et libérées intégralement à la souscription, par compensation avec des créances liquides, certaines et exigibles sur la société, par la Société Moderne de Céramique -SOMOCER-.

Le capital social de la société SOTEMAIL est ainsi porté à 30 200 000 dinars divisé en

30 200 000 actions nominatives de nominal 1 dinar, et l’article 7 des statuts a été modifié en conséquence.